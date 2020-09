Caldo anomalo | settembre 2020 bollente | “Stagioni stravolte ed eventi estremi in aumento”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Ildiconferma unche si classifica fino ad ora come il secondo piùmai registrato in Italia dal 1800, con una temperatura di oltre un grado (+1,05 gradi) più elevata della media storica“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai primi otto mesi dell’anno. “Si accentua anche quest’anno – sottolinea la Coldiretti – la tendenza al surriscaldamento con un aumento della colonnina di mercurio stimato nei prossimi 30 anni fino a 2 gradi (rispetto al periodo 1981-2010) ma che, nello scenario peggiore, può arrivare fino a +5 gradi a fine secolo secondo il report “Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in Italia’, della Fondazione ...