Calciomercato Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “I giocatori non devono mai essere trattenuti quando vogliono andare via” (Di giovedì 17 settembre 2020) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Vincenzo Pisacane, nuovo agente di Lorenzo Insigne succeduto di recente a Mino Raiola. “Lorenzo sta molto bene, è tranquillo, pensa che stia nascendo un Napoli forte. Io penso che la squadra abbia bisogno ancora di qualcosa ma è un mio pensiero”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Milik via? Mi sembra scontato, credo sia fuori da ogni piano della società e lui sia mentalmente fuori dal Napoli. In quel ruolo sono anche abbastanza coperti con Petagna e Osimhen. Se dovesse ... Leggi su calciomercato.napoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Vincenzo Pisacane, nuovo agente disucceduto di recente a Mino Raiola. “sta molto bene, è tranquillo, pensa che stia nascendo unforte. Io penso che la squadra abbia bisogno ancora di qualcosa ma è un mio pensiero”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Milik via? Mi sembra scontato, credo sia fuori da ogni piano della società e lui sia mentalmente fuori dal. In quel ruolo sono anche abbastanza coperti con Petagna e Osimhen. Se dovesse ...

