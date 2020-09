Bis a Misano, Rossi: “Voglio lottare ancora per il podio” (Di giovedì 17 settembre 2020) "Sono contento che abbiamo un'altra gara qui a Misano. La scorsa settimana ero vicino al podio, la gara è stata solo un giro di troppo. Abbiamo fatto molti giri ieri durante i test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che forse può aiutarci in questo fine settimana a essere più forti. Voglio lottare ancora per il podio, ma il livello è molto alto. Faremo del nostro meglio", così Valentino Rossi, pilota del Team Monster Energy Yamaha MotoGp si prepara al Gran Premio dell'Emilia Romagna, sempre nella pista di Misano, in cui ieri si sono svolti i test ufficiali.La scorsa domenica, Valentino, è rimasto alle spalle del podio dopo una buona gara. Il suo compagno di squadra Maverick Viñales, protagonista, come Rossi, del Gp di San Marino, ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 settembre 2020) "Sono contento che abbiamo un'altra gara qui a. La scorsa settimana ero vicino al podio, la gara è stata solo un giro di troppo. Abbiamo fatto molti giri ieri durante i test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che forse può aiutarci in questo fine settimana a essere più forti. Voglioper il podio, ma il livello è molto alto. Faremo del nostro meglio", così Valentino, pilota del Team Monster Energy Yamaha MotoGp si prepara al Gran Premio dell'Emilia Romagna, sempre nella pista di, in cui ieri si sono svolti i test ufficiali.La scorsa domenica, Valentino, è rimasto alle spalle del podio dopo una buona gara. Il suo compagno di squadra Maverick Viñales, protagonista, come, del Gp di San Marino, ha ...

infoitsport : MotoGP | Rossi verso Misano-bis: “Voglio lottare ancora per il podio” - GPENDURO : MotoGP™: DOMENICA SCORSA L’ITALIA HA SBANCATO MISANO E ORA PUNTA AL BIS - Indexwine1 : MotoGP™: Domenica scorsa l’Italia ha sbancato Misano e ora punta al bis via @Indexwine1 - f_giorgi66 : RT @RegioneER: ?????????SPORT in sicurezza, tutto pronto a Misano per il bis col debutto del Gran Premio dell'Emilia-Romagna e Riviera di Rimi… - Marilenapas : RT @RegioneER: ?????????SPORT in sicurezza, tutto pronto a Misano per il bis col debutto del Gran Premio dell'Emilia-Romagna e Riviera di Rimi… -