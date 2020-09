Aumentare l' investimento in capitale umano

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Milioni di studenti sono tornati sui banchi di scuola. In qualche caso sono però mancati i banchi: la foto simbolo dei bambini di Genova a ginocchioni per terra a scrivere sulle sedie rischia di equivocare un inizio anno difficile ma non impossibile. Senza dubbio rappresenta la diffusa sensazione che sulla scuola manchi ancora un progetto serio, che si proceda a vista senza pensare troppo al domani: vediamo, vedremo...Il presidente Mattarella ha invece detto che la riapertura delle scuole è una prova – insomma una verifica, un compito in classe - per tutta la repubblica. E ha fatto bene a dirlo: potremmo dire che un Paese si riconosce dalla scuola che fa. Ed è proprio così, sia perché la scuola è un fenomeno imponente - 800mila dipendenti per 9 milioni di utenti, per circa 15 milioni di genitori e non si sa quanti altri familiari ...