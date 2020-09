Among Us non si ferma più e supera quota 85 milioni di download su mobile (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sensor Tower ha pubblicato un nuovo report sul recente aumento vertiginoso di popolarità di Among Us per mobile. I dati stimano che il gioco ha ora raggiunto 86,3 milioni di download.L'aumento di giocatori di Among Us negli ultimi mesi è stato senza precedenti; pubblicato per la prima volta nel 2018, il numero totale di giocatori è cresciuto a dismisura durante l'estate. Da luglio ad agosto, ad esempio, i download sono aumentati del 661% su base mensile a 18,4 milioni."Dal 1° al 14 settembre 2020, le nuove installazioni sono attualmente aumentate del 127% M/M fino a quasi 42 milioni, con l'ultima metà del mese ancora da completare", afferma Sensor Tower.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sensor Tower ha pubblicato un nuovo report sul recente aumento vertiginoso di popolarità diUs per. I dati stimano che il gioco ha ora raggiunto 86,3di.L'aumento di giocatori diUs negli ultimi mesi è stato senza precedenti; pubblicato per la prima volta nel 2018, il numero totale di giocatori è cresciuto a dismisura durante l'estate. Da luglio ad agosto, ad esempio, isono aumentati del 661% su base mensile a 18,4."Dal 1° al 14 settembre 2020, le nuove installazioni sono attualmente aumentate del 127% M/M fino a quasi 42, con l'ultima metà del mese ancora da completare", afSensor Tower.Leggi altro...

youfockingloser : ho scaricato among us ma non ho capito come cazzo si gioca aiuto - plugstar8 : stanca di giocare ad among us con i ritardati che non sanno fare 2+2 disinstallo - cinnrollwenning : i o ma di cosa mi stupisco,, non gioco ad among us perché mi vergogno a parlare con persone che non conosco,, - hyunsukkino : ancora non ho capito l'hype di among us...ci ho giocato ma.....? - dr4maquen : non ho assolutamente capito come funziona among us ma le chat mi fanno morire -

