Una notte a Como, 10 giorni senza visite in ospedale (Di martedì 15 settembre 2020) I pazienti che hanno soggiornato all’estero devono sottoporsi a un isolamento preventivo “doppio”. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) I pazienti che hanno soggiornato all’estero devono sottoporsi a un isolamento preventivo “doppio”.

Ultime Notizie dalla rete : Una notte Una notte a Como, 10 giorni senza visite in ospedale Ticinonline Addio a Maria Paola, don Patriciello: «Prima della sessualità viene la persona». Ciro all'ultimo saluto con la scorta

È arrivata nella chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, accolta da un commosso applauso, la bara bianca di Maria Paola Gaglione, la giovane morta dopo essere caduta dallo scooter men ...

“D’acqua e vita”, così il Sociale guarda al futuro con la nuova stagione

Segni di speranza e di ottimismo (ad esempio con un doppio Mozart) ma anche storie di resistenza e resilienza nell’era del coronavirus per un settore fortemente danneggiato dalla pandemia come quello ...

Mafia, al centro di una “faida” fra la Sicilia e il Belgio il traffico di droga. 7 arresti.

Belgio e Sicilia unite dal sangue, questo accadde fra il 2016 e il 2018, e ad insanguinare questa rotta una guerra per il controllo del traffico di droga, specialmente dopo la rottura di un’alleanza c ...

