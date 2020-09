Traffico Roma del 15-09-2020 ore 09:00 (Di martedì 15 settembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città in particolare a Roma Nord code sulle vie casse Flaminia rispettivamente dalla Giustiniana della Barlassina via dei Due Ponti code anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina dal raccordo a Tor Cervara è sull’Aurelia da via Pio Spezi a via Aurelia Antica trafficato il tratto Urbano della Roma L’Aquila lungo l’intero percorso dal raccordo alla tangenziale proseguendo sulla tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città in particolare aNord code sulle vie casse Flaminia rispettivamente dalla Giustiniana della Barlassina via dei Due Ponti code anche sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Tiburtina dal raccordo a Tor Cervara è sull’Aurelia da via Pio Spezi a via Aurelia Antica trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila lungo l’intero percorso dal raccordo alla tangenziale proseguendo sulla tangenziale ...

incidente - Via Cavriglia traffico rallentato tra Piazza Civitella Paganico e Via dei Prati Fiscali
incidente - Via Cristoforo Colombo traffico rallentato alatezza Via Pindaro
traffico in tilt sulla Tuscolana...la pista ciclabile ce sta tutta

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 14-09-2020 ore 18:00 RomaDailyNews Pescatori siciliani sequestrati: i libici vogliono uno scambio

Il caso diventa una crisi internazionale: in Libia per il rilascio vorrebbero la scarcerazione di 4 calciatori connazionali arrestati a Catania PALERMO - «Se entro qualche giorno non si troverà una so ...

Algeria-Italia: ministro Lamorgese oggi in missione ad Algeri, focus sul contrasto alle migrazioni illegali

Roma, 15 set 08:51 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, sarà oggi ad Algeri per una missione a sorpresa, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”. Al centro dei ...

Roma, i pendolari ostaggio di una chiazza d'olio da 15 giorni: la Colombo va in tilt

Una macchia d'olio che da settimane tiene in ostaggio migliaia di pendolari. Accade, ormai da più di 15 giorni, sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dello svincolo per via del Canale della Lingua all ...

