Tommaso Zorzi fa tremare il Grande Fratello Vip: "Mi sento la febbre…" (Di martedì 15 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è iniziato da qualche ora e il suo futuro sembra già incerto. La quinta edizione del programma, che vede nel cast, tra gli altri, l'influencer Tommaso Zorzi pare non essere partita nel modo migliore. Proprio quest'ultimo infatti ha accusato, poche ore fa, uno stato di malessere, con tanto di febbre. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, un'affermazione del genere può generare scompiglio. Ma vediamo di capire meglio… Ieri sera ha debuttato in prima serata su Canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre all'ingresso nella casa, abbiamo assistito già ad alcune scintille: tra Adua Del Vesco e l'ex Massimiliano Morra, come anche tra la contessa Patrizia De Blanck e ...

