Suarez Juve: giovedì il test d’italiano, poi il sì definitivo? Occhio a Dzeko… (Di martedì 15 settembre 2020) Luis Suarez è pronto a sostenere giovedì l’esame di italiano poi potrà legarsi alla Juve ma Dzeko è in rimonta. Le ultime Giovedì, in via telematica, Luis Suarez dovrebbe sottoporsi all’esame di lingua italiana livello B1, il terzo, quello necessario per far avanzare di un bel passo la sua pratica di cittadinanza. La Juve e l’uruguaiano sono decisi a seguire questa strada a tutta velocità perché il tempo necessario per arrivare alla meta, in realtà, potrebbe essere meno lungo di quanto si temeva. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero, che ha da tempo un accordo, pensa che tra una decina di giorni Suarez possa davvero correre sui prati della Continassa. Se poi qualcosa dovesse andare storto tra le mille pieghe della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Luisè pronto a sostenere giovedì l’esame di italiano poi potrà legarsi allama Dzeko è in rimonta. Le ultime Giovedì, in via telematica, Luisdovrebbe sottoporsi all’esame di lingua italiana livello B1, il terzo, quello necessario per far avanzare di un bel passo la sua pratica di cittadinanza. Lae l’uruguaiano sono decisi a seguire questa strada a tutta velocità perché il tempo necessario per arrivare alla meta, in realtà, potrebbe essere meno lungo di quanto si temeva. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero, che ha da tempo un accordo, pensa che tra una decina di giornipossa davvero correre sui prati della Continassa. Se poi qualcosa dovesse andare storto tra le mille pieghe della ...

forumJuventus : TS: 'A metà settimana Suarez in Italia per l’esame di lingua che darà risposte sulla tempistica per ottenere il pas… - forumJuventus : GdS: 'Suarez, giovedì il test poi in 7 giorni può dire sì. Dopo l’ok, l’iter per il passaporto sarebbe rapido. Ma D… - romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - VoceGiallorossa : ?? @juventusfc, tutto su @LuisSuarez9 ma @EdDzeko resta un'opzione valida #ASRoma #calciomercato - TUTTOJUVE_COM : Leggo - Juve ancora incerta tra Dzeko e Suarez. Il bosniaco potrebbe subito sfidare la Roma -