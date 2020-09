Su Twitch non ci sono solo videogiochi (Di martedì 15 settembre 2020) Sulla piattaforma di streaming i canali che riguardano altro – anche chiacchiere o monologhi – sono sempre più visti e importanti Leggi su ilpost (Di martedì 15 settembre 2020) Sulla piattaforma di streaming i canali che riguardano altro – anche chiacchiere o monologhi –sempre più visti e importanti

Su Twitch, la piattaforma di streaming di videogiochi più importante del mondo, sono sempre più popolari i video che non parlano di videogiochi. Twitch, che è di proprietà di Amazon, ospita da sempre ...

Segui il keynote Apple del 15 Settembre su Everyeye: diretta Twitch dalle 18:30!

Il keynote Apple di stasera si potrà seguire anche sul canale Twitch di Everyeye ... nuovi Apple Watch 6 ed i nuovi modelli di iPad, ma non si escludono sorprese: si parla anche degli AirTags ...

Con Watch Together puoi vedere i video di Facebook in videochiamata con gli amici

A partire da oggi, tra le attività che sarà possibile intraprendere su Facebook Messenger ci sarà anche la visione delle clip e dei contenuti all'interno di Facebook Watch. La notizia arriva dallo ste ...

