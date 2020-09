Stefano Bonaccini apre le porte a un rientro di Renzi e Bersani nel Pd: “Non possiamo rimanere al 20%” (Di martedì 15 settembre 2020) Bonaccini nel corso della festa dell’Unità a Modena ha riaperto le porte a Renzi e Bersani nel Pd: “Il Pd non può rimanere al 20%”. Dura la reazione all’interno dello stesso partito. Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, durante la Festa dell’Unità a Modena, ha aperto alla possibilità che Renzi e Bersani rientrino a far … L'articolo Stefano Bonaccini apre le porte a un rientro di Renzi e Bersani nel Pd: “Non possiamo rimanere al 20%” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 15 settembre 2020)nel corso della festa dell’Unità a Modena ha riaperto lenel Pd: “Il Pd non puòal 20%”. Dura la reazione all’interno dello stesso partito. Il presidente dell’Emilia Romagna, durante la Festa dell’Unità a Modena, ha aperto alla possibilità cherientrino a far … L'articololea undinel Pd: “Nonal 20%” NewNotizie.it.

