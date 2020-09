San Severo: in carcere, percepivano il reddito di cittadinanza. Trenta denunciati con questa accusa Guardia di finanza (Di martedì 15 settembre 2020) Fra le centinaia di verifiche compiute, i militari del comando foggiano della Guardia di finanza hanno fatto una scoperta che ha portato a Trenta denunce. Sono nei confronti di detenuti nel carcere di San Severo che stando alla contestazione avevano chiesto (e ottenuto) il reddito di cittadinanza senza averne diritto. L'articolo San Severo: in carcere, percepivano il reddito di cittadinanza. Trenta denunciati con questa accusa <small class="subtitle">Guardia di finanza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 15 settembre 2020) Fra le centinaia di verifiche compiute, i militari del comando foggiano delladihanno fatto una scoperta che ha portato adenunce. Sono nei confronti di detenuti neldi Sanche stando alla contestazione avevano chiesto (e ottenuto) ildisenza averne diritto. L'articolo San: inildicon di proviene da Noi Notizie..

