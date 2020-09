Roncone Corsera | «Milik | resti a Napoli Vestire la maglia della Roma è un onore»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 settembre 2020) Il presunto no di Arkadiuszalla, fa discutere. Soprattutto i tifosi giallorossi che – apparentemente, se fosse vero – si vedono snobbati nonostante un’offerta lusinghiera (5 milioni di euro) da un calciatore che è certamente di valore ma che non è considerato una superstar del calcio. Non è un top player. Su Twitter è intervenuto Fabrizioautorevole firma del CorriereSera, che non si occupa di calcio ma che è tifoso. Ha pubblicato piuttosto chiaro che qui vi riportiamo: Se è vero che #rifiuta proposta(5 milioni!) o proprio la(probabile) allora. Da un ...