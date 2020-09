Quando esce iOS 14: giorno, orario e compatibilità con i vari iPhone (Di martedì 15 settembre 2020) Vi state chiedendo Quando esce iOS 14 e la sua compatibilità con i vari iPhone? Adesso che l’evento Apple di oggi 15 settembre si è concluso, dando alla luce Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad di ottava generazione e iPad Air 4 (per citare solo i dispositivi, mentre potete trovare in questo articolo tutte le informazioni emerse durante il keynote), la domanda è una sola, ovvero Quando esattamente la mela morsicata rilascerà la versione finale del sistema operativo proprietario. Insieme ad iPad OS 14, iOS 14 verrà rilasciato a partire da domani 16 settembre, presumibilmente a partire dalle ore 19 italiane. Le novità di quest’ultima versione sono davvero abbondanti: ai widget ad App Library, passando per il PIP, per l’app ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Vi state chiedendoiOS 14 e la sua compatibilità con i? Adesso che l’evento Apple di oggi 15 settembre si è concluso, dando alla luce Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad di ottava generazione e iPad Air 4 (per citare solo i dispositivi, mentre potete trovare in questo articolo tutte le informazioni emerse durante il keynote), la domanda è una sola, ovveroesattamente la mela morsicata rilascerà la versione finale del sistema operativo proprietario. Insieme ad iPad OS 14, iOS 14 verrà rilasciato a partire da domani 16 settembre, presumibilmente a partire dalle ore 19 italiane. Le novità di quest’ultima versione sono davvero abbondanti: ai widget ad App Library, passando per il PIP, per l’app ...

