Patrizia De Blanck dopo la prima notte al GF Vip dice me ne vado a casa (Di martedì 15 settembre 2020) La contessa Patrizia De Blanck è tra i concorrenti della nuoav edizione del "GF Vip" ma la sua prima notte dentro la casa non è andata bene e appena sveglia dice: «Me ne vado», infatti non ha dormito e questa mattina si è lamentata con i compagni d'avventura intenti a fare colazione. Il problema è il letto su cui deve riposare: «Sono venuta malgrado i consigli dei miei fisioterapisti perché avevo dato la mia parola», ha sottolineato parlando della sua lussazione all'anca. Il letto dei concorrenti, infatti, sarebbe troppo duro per la De Blanck e se la situazione non dovesse cambiare sarebbe pronta a fare i bagagli e ad andarsene. «Mi hanno detto che mi portano ...

