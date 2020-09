Palermo, padre Puglisi ucciso 27 anni fa. Casellati: "Simbolo di una Chiesa che non si piega alla mafia" (Di martedì 15 settembre 2020) Rappresentanti delle istituzioni e politici ricordano il parroco di Brancaccio, ora beato. Morra, presidente della commissione Antimafia: "Dovremmo tutti fare il nostro dovere, come lui" Leggi su repubblica (Di martedì 15 settembre 2020) Rappresentanti delle istituzioni e politici ricordano il parroco di Brancaccio, ora beato. Morra, presidente della commissione Anti: "Dovremmo tutti fare il nostro dovere, come lui"

