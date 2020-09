NFL – Le partite della Week 2 (Di martedì 15 settembre 2020) La Week 2 della NFL 2020 si apre nella notte di venerdì 18, alle 2:20 ora italiana, con lo scontro tra Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Week 2, LE partite Dopo l’esordio in NFL contro i Chargers, Joe Burrow guiderà l’attacco dei Bengals contro i Browns, nella gara che aprirà la Week 2. WATSON-JACKSON Nella sera di domenica, nel turno delle sette, saranno 10 i match in programma. I Jaguars si preparano a sfidare i rivali di conference Titans, mentre per la NFC South spicca la gara tra Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady, dopo la sconfitta all’esordio contro Drew Brees e i Saints, si prepara ad affrontare i Panthers, anch’essi reduci da una sconfitta. I Denver Broncos se la vedranno con i Pittsburgh Steelers, in una gara ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020) LaNFL 2020 si apre nella notte di venerdì 18, alle 2:20 ora italiana, con lo scontro tra Cincinnati Bengals e Cleveland Browns.2, LEDopo l’esordio in NFL contro i Chargers, Joe Burrow guiderà l’attacco dei Bengals contro i Browns, nella gara che aprirà la2. WATSON-JACKSON Nella sera di domenica, nel turno delle sette, saranno 10 i match in programma. I Jaguars si preparano a sfidare i rivali di conference Titans, mentre per la NFC South spicca la gara tra Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady, dopo la sconfitta all’esordio contro Drew Brees e i Saints, si prepara ad affrontare i Panthers, anch’essi reduci da una sconfitta. I Denver Broncos se la vedranno con i Pittsburgh Steelers, in una gara ...

Mi avete aspettato per mesi ed eccomi finalmente qua, pronto a raccontarvi quanto successo nella domenica NFL: la prima settimana di NFL ci ha riservato un paio di sorprese con la esse maiuscola che, ...

Brees vince la sfida tra leggende con Brady, il cui debutto in maglia Tampa Bay è un mezzo flop. E’ la copertina della domenica Nfl, che ha fatto 13, inteso come partite giocate, valide per la prima g ...

Palinsesto Dazn dall’ 11 al 14 Settembre: torna la NFL, in campo anche Ligue 1 e Liga Santander. Palinsesto Dazn, ecco cosa verrà proposto in questo fine settimana. Weekend di sport ed in particolare ...

