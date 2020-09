Milik va via, c’è l’accordo tra Roma e Napoli: le cifre dell’affare (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Roma è vicina all’accordo con il Napoli per Arek Milik. La trattativa per il trasferimento dell’attaccante polacco in giallorosso ha avuto un’accelerata nelle ultime ore. In scadenza nel 2021, l’attaccante di Tychy ha deciso di non rinnovare con il club azzurro, che sta provando a piazzarlo abbassando anche le pretese per il suo cartellino. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ i due club hanno raggiunto pure una sorta di accordo che prevede il pagamento di 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Il Napoli avrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laè vicina all’accordo con ilper Arek. La trattativa per il trasferimento dell’attaccante polacco in giallorosso ha avuto un’accelerata nelle ultime ore. In scadenza nel 2021, l’attaccante di Tychy ha deciso di non rinnovare con il club azzurro, che sta provando a piazzarlo abbassando anche le pretese per il suo cartellino. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ i due club hanno raggiunto pure una sorta di accordo che prevede il pagamento di 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Ilavrebbe voluto anche il 10 per cento su un’eventuale rivendita del giocatore, ma la ...

