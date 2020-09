(Di martedì 15 settembre 2020)ha scoperto che le aziende che traggono maggiori benefici dall’intelligenzasono quelle che investono sulla formazioneha presentato oggi i risultatinuova“Le competenze dei dipendenti e il potenziale dell’IA” che ha coinvolto nei mesi scorsi 12.000 dipendenti e figure dirigenziali in tutto il mondo, oltre 600 in Italia, per scoprire il livello di adozione dell’intelligenzae individuare i principali insegnamenti appresi dalle aziende che si trovano più avanti nel proprio percorso d’innovazione. Tra le principali evidenzedi, è emerso che le organizzazioni che traggono ...

tuttoteKit : #Microsoft: ecco i dati della ricerca sull'intelligenza artificiale #tuttotek - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: La prima immagine di una Radeon RX 6000: ecco com'è fatto il dissipatore #pcexpander #cybernews #tecnologia #tecnology #cyb… - pcexpander : La prima immagine di una Radeon RX 6000: ecco com'è fatto il dissipatore #pcexpander #cybernews #tecnologia… - pcexpander : Roccat, ecco le nuove cuffie da gaming della serie Elo #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - pcexpander : Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro in arrivo: ecco le specifiche tecniche trapelate #pcexpander #cybernews #tecnologia… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft ecco

Tiscali.it

Secondo il fondatore di Microsoft, in prima linea nella lotta alla pandemia e ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: L’ultima profezia di Bill Gates: ecco quando finirà la pandemia ...Con l'annuncio dei 150 giochi in cloud con Game Pass Ultimate arriva anche la conferma, da parte di Microsoft, dell'arrivo di una nuova tornata di titoli nel catalogo dei giochi fruibili gratis dagli ...Dopo l’annuncio della non vendita a Microsoft, il popolare Social TitTok non sarà venduto nemmeno a Oracle: ecco la smentita dell’indiscrezione pubblicata dal Wall Street Journal. ByteDance, la propri ...