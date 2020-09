Le borse più belle dell’Autunno-Inverno 2020

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) Si sta come d’autunno nel guardaroba le borse. Settembre si sa, è il mese degli inizi. Non ce ne voglia gennaio, ma per molti (per noi sicuramente) è il primo – vero – mese dell’anno, quello dei buoni propositi e dell’entusiasmo, della Smemoranda da inaugurare, di un nuovo zaino per il primo giorno di scuola… o una nuova borsa per riprendere il lavoro in ufficio.