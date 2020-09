L’ Aci Milano premia Gasly e lo fa socio onorario

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo la sorprendente vittoria nel Gp di Monza, Pierreè stato nominato questa mattinadell’ Automobile Club di. La cerimonia si è tenuta questa mattina a Corso Venezia, durante la quale il pilota dell’ Alpha Tauri ha ricevuto la tessere gold. Un riconoscimento che lo rende ancor più milanese dal momento chevive nel capoluogo lombardo: “Ho scelto di vivere qui a, oltre che per la comodità nei trasferimenti da un Gp all’ altro e verso Faenza( sede dell’Alpha Tauri), anche perché amo la moda, ed è la città più adatta a me”. Il pilota francese ha ricordato la sua prima e storica vittoria conseguita a Monza lo scorso 6 settembre: “Fin da quando ...

