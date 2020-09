John Boyega, un'azienda si scusa per aver tagliato fuori l'attore da uno spot di sua ideazione (Di martedì 15 settembre 2020) John Boyega ha ricevuto delle scuse da parte dell'azienda inglese Jo Malone, colpevole di aver sostituito l'attore in una campagna promozionale da lui stesso ideata. John Boyega, che si era recentemente lamentato del trattamento che un'altra compagnia aveva riservato al suo personaggio in uno dei più grossi franchise cinematografici di sempre (non è difficile indovinare quale), è stato oggetto di uno spiacevole episodio legato allo spot realizzato con un'altra azienda con cui ha collaborato negli ultimi tempi, la Jo Malone. Nello specifico, la compagnia inglese ha utilizzato del materiale promozionale concepito, diretto e interpretato da John Boyega - e ispirato a una sua esperienza ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)ha ricevuto delle scuse da parte dell'inglese Jo Malone, colpevole disostituito l'in una campagna promozionale da lui stesso ideata., che si era recentemente lamentato del trattamento che un'altra compagnia aveva riservato al suo personaggio in uno dei più grossi franchise cinematografici di sempre (non è difficile indovinare quale), è stato oggetto di uno spiacevole episodio legato allorealizzato con un'altracon cui ha collaborato negli ultimi tempi, la Jo Malone. Nello specifico, la compagnia inglese ha utilizzato del materiale promozionale concepito, diretto e interpretato da- e ispirato a una sua esperienza ...

