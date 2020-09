Inter-Lugano oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Alle 17:00 di martedì 15 settembre l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Lugano nel corso dell’amichevole precampionato che permetterà ai nerazzurri di mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa della Serie A 2020/2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco, aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Lukaku e compagni sono pronti a tornare in campo. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. LA DIRETTA LIVE DI Inter-Lugano Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Alle 17:00 di martedì 15 settembre l’di Antonio Conte sfiderà ilnel corso dell’amichevole precampionato che permetterà ai nerazzurri di mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa della Serie A/2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco, aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Lukaku e compagni sono pronti a tornare in campo. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. LA DIRETTA LIVE DI

ZZiliani : Domani Inter-Lugano ed Eriksen ancora non c’è (almeno così pare). È giusto che un allenatore privi la storia di un… - it_mainsport : L’ #Inter di Antonio #Conte sfida il #Lugano di Maurizio #Jacobacci, nella prima gara delle tre amichevoli in progr… - bianca_caimi : RT @Inter: ?? | APPUNTAMENTO Non vedete l'ora di rivedere in campo i nerazzurri? ?? Appuntamento per domani, in diretta, su Facebook, Twitt… - bianca_caimi : RT @ZZiliani: Domani Inter-Lugano ed Eriksen ancora non c’è (almeno così pare). È giusto che un allenatore privi la storia di un club, e mi… - spadanuda : @BiondaBipolare Tra poco alle 17:00 c'è l'amichevole INTER - LUGANO -