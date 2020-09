Incidente su lungarno Colombo | auto urta pedone | 79enne in ospedale

(Di martedì 15 settembre 2020)sull'A1: sei chilometri di coda sull'strada 14 settembre 2020 Incidenti stradali in calo: Toscana al 4° posto in Italia 14 settembre 2020 Graveieri sera intorno 19.20 circa ...

muoversintoscan : ??? A #Firenze, segnalato incidente in via Lungarno Guicciardini. Sono possibili disagi #viabiliFI -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente lungarno

FirenzeToday

Firenze, 15 settembre 2020 - Grave incidente ieri sera intorno 19.20 circa su lungarno Colombo dove, all'altezza di via Minghetti, un pedone è stato urtato da un’auto. Il sinistro, la cui dinamica è i ...Grave incidente ieri sera verso le 19.20 su lungarno Colombo, a Firenze, dove, all'altezza di via Minghetti, un pedone è stato urtato da un'auto. Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertament ...Grave incidente ieri sera intorno 19.20 circa su lungarno Colombo dove, all'altezza di via Minghetti, un pedone è stato urtato da un’auto. Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da pa ...