In Cibum intitola ad Alfonso Pepe l’aula di Pasticceria. A Pontecagnano riprendono i corsi di alta formazione

(Di martedì 15 settembre 2020) “Preparare un dolce vuol dire avere la possibilità di mangiarlo per primi e se non piacciono a me ritento, e lo rimangio, fin quando non trovo l’equilibrio perfetto tra sapore, consistenza e profumo”. Una frase questa che racchiude perfettamente la filosofia di vita e professionale di, uno dei più importanti maestri pasticceri italiani scomparso prematuramente lo scorso febbraio. Membro dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, è stato tra i primi ad aver dato nuova vita alla ricetta del panettone al Sud arricchendo il suo personale albo d’oro d’importanti riconoscimenti: primo posto come Miglior Panettone d’Italia per Gazza Golosa (2016), primo posto – Il Re Panettone di Napoli (2015), primo posto – Una mole di panettoni a Torino (2015), Medaglia Slow Food per ...

