Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo la proposta dell’Oms di salutarsi con la mano destra al petto: ognuno ha il suo sistema per dire “Piacere di averti qui” con un gesto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo la proposta dell’Oms di salutarsi con la mano destra al petto: ognuno ha il suo sistema per dire “Piacere di averti qui” con un

Ricca59 : @fattoquotidiano Nuovo saluto - Italia_Notizie : Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo - fisco24_info : Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo: Dopo la proposta dell’Oms di sal… - electro7dark : - _teo777 : #OMS consiglia un nuovo saluto. Al momento è ancora al vaglio una soluzione per le donne, dopo che OMS ha ricevuto,… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo saluto Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo Il Sole 24 ORE Primo giorno di scuola, il saluto dell’assessore regionale all’Istruzione, Cristina Grieco

Ritorno sui banchi di scuola per oltre 500 mila studenti toscani. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase, dopo mesi molto complicati. Come sottolinea anche l’assessore regionale all’Istruzion ...

Primo giorno di scuola, il saluto dell’assessore all'istruzione

Come sottolinea anche l’assessore regionale all’istruzione nel suo consueto saluto di inizio anno scolastico, con la Regione che, ricorda, ha voluto mantenere l’impegno di dare priorità e centralità a ...

Nuovo anno scolastico. Cirio: ‘L’ordinanza sulla misurazione della temperatura sta funzionando bene’

I componenti della Giunta regionale hanno presenziato questa mattina in varie scuole del Piemonte e hanno portato il saluto della Regione agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo per l’ ...

Ritorno sui banchi di scuola per oltre 500 mila studenti toscani. Un ritorno che segna l’inizio di una nuova fase, dopo mesi molto complicati. Come sottolinea anche l’assessore regionale all’Istruzion ...Come sottolinea anche l’assessore regionale all’istruzione nel suo consueto saluto di inizio anno scolastico, con la Regione che, ricorda, ha voluto mantenere l’impegno di dare priorità e centralità a ...I componenti della Giunta regionale hanno presenziato questa mattina in varie scuole del Piemonte e hanno portato il saluto della Regione agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo per l’ ...