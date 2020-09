Genoa, Faggiano: «No a Juan Jesus. Sanabria e Pinamonti? Ci lavoriamo» (Di martedì 15 settembre 2020) Daniele Faggiano ha fatto il punto sul mercato del Genoa: le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha fatto il punto sul mercato rossoblù ai microfoni di Telenord. ATTACCO – «Spero e penso di si perché dobbiamo ancora completare la squadra. Facendo questo modulo trovare giocatori non è semplicissimo, dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche uscita». VENIRE AL Genoa – «Mi ha convinto tutto, dall’entusiasmo del presidente alla piazza, lo stadio e la tifoseria. Ho lasciato il certo per l’incerto, che significa costruire. Non sono nato e non ho lavorato in posti tranquillissimi quindi sono abituato». KARSDORP E Juan ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Danieleha fatto il punto sul mercato del: le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù Daniele, direttore sportivo del, ha fatto il punto sul mercato rossoblù ai microfoni di Telenord. ATTACCO – «Spero e penso di si perché dobbiamo ancora completare la squadra. Facendo questo modulo trovare giocatori non è semplicissimo, dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche uscita». VENIRE AL– «Mi ha convinto tutto, dall’entusiasmo del presidente alla piazza, lo stadio e la tifoseria. Ho lasciato il certo per l’incerto, che significa costruire. Non sono nato e non ho lavorato in posti tranquillissimi quindi sono abituato». KARSDORP E...

