Fabrizio Corona dice di Nina Moric “non sta bene…” e lei risponde smascherandolo (Di martedì 15 settembre 2020) Fabrizio Corona è intervenuto da Barbara D’Urso a “Live non è la D’Urso” ora che i rapporti sono distesi. Infatti, fino a poco tempo fa, i due erano in lite continua ma ora hanno ritrovato una serenità tanto da farsi reciprocamente complimenti. Lui le ha detto che non dimostra l’età che ha (pur sbagliano e attribuendole 3 anni in più), lei, di rimando, gli ha detto che è un ottimo padre. Poi Corona, scherzando, le ha fatto così tanti complimenti da costringere la D’Urso, a dire, bonariamente, che anche se ci sta provando con lei, non ci casca perché lui è un uomo troppo complicato per i suoi gusti. Fabrizio Corona fa i suoi auguri a Silvia Provvedi de “Le ... Leggi su baritalianews (Di martedì 15 settembre 2020)è intervenuto da Barbara D’Urso a “Live non è la D’Urso” ora che i rapporti sono distesi. Infatti, fino a poco tempo fa, i due erano in lite continua ma ora hanno ritrovato una serenità tanto da farsi reciprocamente complimenti. Lui le ha detto che non dimostra l’età che ha (pur sbagliano e attribuendole 3 anni in più), lei, di rimando, gli ha detto che è un ottimo padre. Poi, scherzando, le ha fatto così tanti complimenti da costringere la D’Urso, a dire, bonariamente, che anche se ci sta provando con lei, non ci casca perché lui è un uomo troppo complicato per i suoi gusti.fa i suoi auguri a Silvia Provvedi de “Le ...

infoitcultura : Fabrizio Corona Ho salvato mio figlio Nina Moric non sta bene - infoitcultura : Fabrizio Corona ci prova in diretta con Barbara d'Urso, ma fa una gaffe - infoitcultura : Fabrizio Corona torna in tv ed 'esagera': avances alla D'Urso (ma con gaffe) - infoitcultura : Fabrizio Corona a Live: “Nina Moric non sta bene, le voglio bene” - infoitcultura : Live, Fabrizio Corona ci prova con la D’Urso: “Sono single!” -