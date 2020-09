Eastern Conference Finals previw (Di martedì 15 settembre 2020) Nella notte tra martedì e mercoledì inizieranno le Eastern Conference Finals. Boston e Miami sono state due tra le grandi sorprese di questa stagione, riusciranno a stupire ancora? I Celtics a caccia di una finale che manca da 10 anni Boston, dopo aver sconfitto i Raptors in 7 partite, si prepara ad affrontare Miami da favorita. Tatum e compagni sono cresciuti esponenzialmente rispetto alla passata stagione e l’arrivo nel Massachiussets di Kemba al posto di Kyrie ha portato una ventata di novità e leadership. Infatti l’ex-Hornets è stato in grado di portare alla corte di Stevens tutto quello che Irving non è stato in grado di fare nelle scorse due stagioni. Walker è in grado di fare un passo indietro per lasciare che i giovani talenti esprimano tutto il loro potenziale, e allo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Nella notte tra martedì e mercoledì inizieranno le. Boston e Miami sono state due tra le grandi sorprese di questa stagione, riusciranno a stupire ancora? I Celtics a caccia di una finale che manca da 10 anni Boston, dopo aver sconfitto i Raptors in 7 partite, si prepara ad affrontare Miami da favorita. Tatum e compagni sono cresciuti esponenzialmente rispetto alla passata stagione e l’arrivo nel Massachiussets di Kemba al posto di Kyrie ha portato una ventata di novità e leadership. Infatti l’ex-Hornets è stato in grado di portare alla corte di Stevens tutto quello che Irving non è stato in grado di fare nelle scorse due stagioni. Walker è in grado di fare un passo indietro per lasciare che i giovani talenti esprimano tutto il loro potenziale, e allo ...

(Photo by Maddie Meyer/Getty Images) Miami, se stai sognando, non svegliarti A inizio stagione nonostante l’arrivo di Butler molti consideravano Miami una squadra che avrebbe rischiato di non fare i ...

Non sottovalutate coach Spoelstra

La serie playoff tra Milwaukee Bucks e Miami Heat, semifinale della Eastern Conference, è ufficialmente passata agli archivi, e il risultato parla chiaro: 4-1 per Miami, che quindi, contando anche lo ...

NBA - Celtics, Gordon Hayward non giocherà gara 1 contro gli Heat

I Boston Celtics sono tornati alle finali della Eastern Conference e si stanno preparando a combattere domani sera contro i Miami Heat. Dovranno farlo senza Gordon Hayward, che è assente dalla prima ...

