De Paul conferma la trattativa con il Leeds… su Twitter

DanieleASR84 : #SkyCampoAperto Nessuna conferma su De Paul alla Roma? - DanieleASR84 : #skycampoaperto Nessuna conferma su De Paul alla Roma? - DanieleASR84 : Nessuna conferma su De Paul alla Roma? Grazie #skycampoaperto - TuttoMercatoWeb : De Paul conferma a un tifoso del Leeds la trattativa con l'Udinese. Poi cancella il tweet - infoitsport : Roma, spunta il nome di De Paul: l’agente dell’argentino conferma -

Ultime Notizie dalla rete : Paul conferma

Paul Rudd si è trasformato in un millennial e in un video invita a giovani americani ad indossare la mascherina contro il Covid-19 Adesso che l’emergenza Covid risulta essere maggiormente sotto contro ...In uscita da Inter e Udinese, de Paul e Vecino sono al centro di numerose voci di calciomercato che riguardano squadre estere ma anche la Juventus Seguito anche dalla Juventus e riaccostato nelle ulti ...La Roma non vuole fermarsi. Dopo aver portato avanti in gran segreto la trattativa per Kumbulla con il Verona, il club giallorosso potrebbe pescare ancora in Serie A. La Roma tratta anche per De Paul, ...