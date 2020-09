Covid, a Milano 4 classi in isolamento per bambini positivi (Di martedì 15 settembre 2020) Quattro classi della Ats Città metropolitana di Milano sono in isolamento dopo che è stata diagnosticata la positività al coronavirus di quattro bambini. Lo ha comunicato in una nota l'Ats spiegando che "oggi ha ricevuto segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 (uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell'infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell'infanzia) che hanno portato all'isolamento delle classi frequentate dai casi. Nel caso del nido, è stata isolata anche l'educatrice". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 settembre 2020) Quattrodella Ats Città metropolitana disono indopo che è stata diagnosticata latà al coronavirus di quattro. Lo ha comunicato in una nota l'Ats spiegando che "oggi ha ricevuto segnalazioni di 4 casi di tamponial-19 (uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell'infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell'infanzia) che hanno portato all'dellefrequentate dai casi. Nel caso del nido, è stata isolata anche l'educatrice".

