Cina, produzione accelera ma è poco sotto attese (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Deludono un po' alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano una crescita inferiore alle attese della produzione. Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta ad agosto, registrando un incremento del 5%, dopo il +4,8% del mese precedente ed al di sotto del 5,1% atteso. Da inizio anno la produzione segna ora un +0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente dopo -0,4% rilevato a luglio. Restano deboli gli investimenti delle imprese, che segnano un -0,3%, contro il -0,4% atteso, rispetto al -1,6% del mese precedente. Si riprendono i consumi. Le vendite al dettaglio infatti registrano ad agosto un incremento dello 0,5% dopo il -1,1% di luglio. Il dato supera le attese del ...

