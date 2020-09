Calciomercato Juventus, piovono conferme: “Si chiude” (Di martedì 15 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – piovono conferme per il nuovo colpo di Calciomercato della Juventus: chiusura in arrivo? Le ultime notizie parlano chiaro e i tifosi bianconeri sono sintonizzati in attesa di nuovi sviluppi che, questa volta, potrebbero essere davvero decisivi. L’attesa per il popolo dei campioni d’Italia è stata davvero snervante e lo stesso Andrea Pirlo lo sa bene: nonostante Fabio Paratici e soci stiano lavorando senza sosta per assicurare al Maestro nuovi rinforzi, arrivati alla metà di settembre il mercato della Juve ha regalato ben poche soddisfazioni e i reparti da sistemare in vista della prossima annata non mancano affatto. Difesa e centrocampo potrebbero essere presto interessati da colpi in entrata, ma è l’attacco il ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) NEWSper il nuovo colpo didella: chiusura in arrivo? Le ultime notizie parlano chiaro e i tifosi bianconeri sono sintonizzati in attesa di nuovi sviluppi che, questa volta, potrebbero essere davvero decisivi. L’attesa per il popolo dei campioni d’Italia è stata davvero snervante e lo stesso Andrea Pirlo lo sa bene: nonostante Fabio Paratici e soci stiano lavorando senza sosta per assicurare al Maestro nuovi rinforzi, arrivati alla metà di settembre il mercato della Juve ha regalato ben poche soddisfazioni e i reparti da sistemare in vista della prossima annata non mancano affatto. Difesa e centrocampo potrebbero essere presto interessati da colpi in entrata, ma è l’attacco il ...

