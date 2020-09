Brexit | Internal Market Bill approvato dai Comuni con maggioranza azzoppata

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 settembre 2020) Con 340 voti favorevoli e 263 contrari, la Camera deidel Regno Unito ha appoggiato, in seconda lettura, l’, la controversa proposta di legge sul mercato interno che mette in discussione alcuni degli impegni presi per il periodo postnell’Accordo di recesso firmato con l’Unione europea, con particolare riferimento allo status commerciale e doganale dell’Irlanda del Nord. Una prima votazione, quella dei, vinta con unaassottigliata dalle numerose astensioni che non rende vana l’ipotesi di un’inversione di tendenza nelle prossime tappe dell’iter. Tra gli stessi conservatori l’appoggio al progetto di legge di Boris Johnson non è, infatti, ...