Antitrust multa Poste per 5 milioni di euro (Di martedì 15 settembre 2020) L'Antitrust infligge a Poste italiane una sanzione da 5 milioni di euro. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato motiva la sanzione, per l'importo massimo previsto dalla normativa, accusando Poste di aver promosso in modo ingannevole servizi di recapito e ritiro digitale delle raccomandate.Secondo l'Antitrust la consegna delle raccomandate non viene sempre effettuata con la certezza ed entro i tempi pubblicizzati, inoltre sono state rilevate omissioni informative del servizio digitale delle raccomandate, il tutto in danno dell'utenza ma anche del sistema giustizia.In una nota l'Authority spiega che la sanzione è stata elevata contro Poste "per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del ...

