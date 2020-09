Alessia Marcuzzi lo confessa | “C’è stato un tradimento…”

(Di martedì 15 settembre 2020) Tutto è pronto per una nuova edizione di Temptation Island, in onda da mercoledì 15 settembre. A condurlo,che ospite a Verissimo, ha rilasciato delle anticipazioni sul programma e ha svelato cosa è già accaduto ad una coppia. Temptation Island,conferma: “C’èun tradimento il primo giorno” Manca ormai pochissimo alla prima puntata di Temptation Island, condotto da. Se prima della messa in onda si parlava di un presunto tradimento da parte di uno dei fidanzati, a confermare la notizia è stata la stessa. In collegamento dalla Sardegna con Silvia Toffanin a Verissimo, laha spiegato che lo slittamento della ...

modamadeinitaly : Bellezze on the Road! dal blog di Alessia Marcuzzi - elastijcheart : Noi ci meritiamo un’edizione con conduttrice Alessia Marcuzzi e opinioniste Barbara e Ilary. #GFVIP - onedmalikhugg : Comunque è tutto troppo falso e costruito, siparietti da due soldi, mi mancano Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi #GrandeFratelloVip - gianlaudani : Ridateci Alessia Marcuzzi, grazie! #gfvip - TvTalk_Rai : RT @FredMosby_: Daria Bignardi gioca un campionato a parte, però nel sondaggio manca Alessia che ha presentato (alla grande) nove edizioni,… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Basato sul format olandese Big Brother (titolo ispirato al celebre romanzo omonimo di George Orwell del 1984), il Grande Fratello è arrivato in Italia con la prima edizione nel settembre 2000. Negli a ...Domani mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Temptation Island“. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un m ...Dayane Mello, 31 anni, è la bellissima modella brasiliana scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 2020, in onda a partire da stasera 14 settembre con un doppio appuntament ...