Webbed | un simpatico ragnetto e la sua tela sono i protagonisti di questo puzzle adventure per PC

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) I ragni nonpropriamente le creature più belle del pianeta e gli aracnofobici al mondoparecchi. Eppure, anche loro dovranno ammettere che la protagonista di, un promettenteplatformer indipendente, è decisamente caruccia.Sviluppato da Sbug Games, indovremo guidare la ragnetta e aiutarla a salvare il suo fidanzato da un malvagio uccello. Per farlo, può sfruttare le abilità che tutti i ragni conoscono, ovvero la propria.Grazie al vostro filo, potrete raggiungere qualsiasi posizione, risolvere enigmi ed esplorare ogni singolo angolo di"open world". Non vedere un percorso? Createne uno. Tutte le tele che creerete resteranno in posizione anche quando lascerete una zona.Leggi altro...