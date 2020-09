Valentina Vignali Instagram superba fasciata da un abito verde | fisico statuario | «Meraviglia»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 14 settembre 2020)quello di, reso ancora più attraente dall’smeraldo lungo disegnato da Versace. Nell’ultima foto condivisa suqualche ora fa la splendida 29enne indossa un vestito meraviglioso che rende merito alla sua formidabile bellezza. Eleganza, charme e raffinatezza sono le armi vincenti di una foto superlativa. Ogni parola sarebbe davvero superflua in questo caso: la cestista riminese è favolosa, toglie il respiro. In poche ore già oltre 20mila mi piace e decine di interazioni positive: il ritratto spettacolare non è passato inosservato. leggi anche l’articolo —> Soleil Stasifavolosa, la foto in barca incanta: «Bellezza ...