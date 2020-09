Uragano Sally sul Golfo del Messico, impatto imminente verso New Orleans (Di lunedì 14 settembre 2020) La tempesta tropicale Sally è la diciottesima tempesta della stagione degli uragani atlantici del 2020. Si tratta della prima diciottesima tempesta mai registrata, battendo il vecchio record stabilito da Stan il 2 ottobre del 2005. Sabato, la tempesta aveva portato forti piogge e raffiche di vento nel sud della Florida, dove si è avuto il primo landfall prima dell’attuale spostamento nel Golfo del Messico. Non sono mancate piogge alluvionali, che hanno investito anche l’area di Miami con danni e disagi. La tempesta in quel frangente era ancora al rango di depressione tropicale, poi si è andata notevolmente rafforzando scorrendo sulle calde acque del Golfo fino a divenire dapprima tempesta tropicale e ora Uragano di categoria 1. Al momento il sistema ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) La tempesta tropicaleè la diciottesima tempesta della stagione degli uragani atlantici del 2020. Si tratta della prima diciottesima tempesta mai registrata, battendo il vecchio record stabilito da Stan il 2 ottobre del 2005. Sabato, la tempesta aveva portato forti piogge e raffiche di vento nel sud della Florida, dove si è avuto il primo landfall prima dell’attuale spostamento neldel. Non sono mancate piogge alluvionali, che hanno investito anche l’area di Miami con danni e disagi. La tempesta in quel frangente era ancora al rango di depressione tropicale, poi si è andata notevolmente rafforzando scorrendo sulle calde acque delfino a divenire dapprima tempesta tropicale e oradi categoria 1. Al momento il sistema ...

Sia il prezzo del petrolio Brent che la quotazione del WTI hanno inaugurato la prima seduta della nuova settimana con rialzi modesti. Il tutto dopo le brutte performance dei giorni scorsi, quando entr ...

Sally sta arrivando sulle coste del Golfo pochi giorni dopo il passaggio del precedente e distruttivo uragano Laura, per i quali si sta provvedendo ancora alla risoluzione dei danni. Dopo l’approdo ...

