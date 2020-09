Thiem, primo Slam vinto in carriera: battuto Zverev nella finale degli Us Open (Di lunedì 14 settembre 2020) Us Open 2020, Thiem entra a far parte dell’Olimpo dei vincitori dei Major: l’austriaco vince in rimonta, Zverev si arrende al tie break In tarda notte Dominic Thiem è salito sul trono degli Us Open battendo in finale Alexander Zverev. Una vittoria al cardiopalma per il tennista austriaco, bravo a rimontare due set dopo l’iniziale vantaggio del tedesco. Il classe 1993 entra così nell’Olimpo dei vincitori degli Slam, il primo della classe ’90. Non era mai successo che un giocatore rimontasse due set di svantaggio in una finale di Flushing Meadows, bravo Thiem a crederci. Soltanto un’illusione invece per ... Leggi su zon (Di lunedì 14 settembre 2020) Us2020,entra a far parte dell’Olimpo dei vincitori dei Major: l’austriaco vince in rimonta,si arrende al tie break In tarda notte Dominicè salito sul tronoUsbattendo inAlexander. Una vittoria al cardiopalma per il tennista austriaco, bravo a rimontare due set dopo l’iniziale vantaggio del tedesco. Il classe 1993 entra così nell’Olimpo dei vincitori, ildella classe ’90. Non era mai successo che un giocatore rimontasse due set di svantaggio in unadi Flushing Meadows, bravoa crederci. Soltanto un’illusione invece per ...

Eurosport_IT : THIEM VINCE GLI US OPEN! L'austriaco rimonta due set a #Zverev (2-6 4-6 6-4 6-3 7-6) e conquista il suo primo Slam… - RaiSport : #Thiem vince gli #USOpen, battuto #Zverev al 5° set L'austriaco conquista il suo primo Slam dopo una maratona di o… - Direttaofficial : #USOpen ?? Primo successo Slam in carriera per Thiem, che si aggiudica gli Us Open battendo Zverev al quinto set.… - markgrika : RT @repubblica: Tennis, Us Open, Thiem rimonta Zverev e vince il suo primo slam [aggiornamento delle 10:28] - repubblica : Tennis, Us Open, Thiem rimonta Zverev e vince il suo primo slam [aggiornamento delle 10:28] -