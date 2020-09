Si rifiuta di indossare la mascherina in platea: sindaco annulla concerto in piazza nel Torinese (Di lunedì 14 settembre 2020) Doveva essere una domenica sera all’insegna della musica, con un concerto de Le Sensazioni, cover-band de I Nomadi. Ma a sedere in piazza c’era una spettatrice senza mascherina. Nonostante abbiano provato a convincerla a indossarla, lei si è rifiutata e così il sindaco di Osasco, nel Torinese, piuttosto che prendersi il rischio ha deciso di annullare il concerto e mandare tutti a casa. La spettatrice si era seduta su una delle sedie posta a distanza di sicurezza proprio per evitare il rischio di contagio, quando altri concittadini si sono accorti che non indossava la mascherina. “Se non ci sono controlli al lavoro non la indosso”, avrebbe dichiarato la donna, secondo quanto riportato su La Stampa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Doveva essere una domenica sera all’insegna della musica, con unde Le Sensazioni, cover-band de I Nomadi. Ma a sedere inc’era una spettatrice senza. Nonostante abbiano provato a convincerla a indossarla, lei si èta e così ildi Osasco, nel, piuttosto che prendersi il rischio ha deciso dire ile mandare tutti a casa. La spettatrice si era seduta su una delle sedie posta a distanza di sicurezza proprio per evitare il rischio di contagio, quando altri concittadini si sono accorti che non indossava la. “Se non ci sono controlli al lavoro non la indosso”, avrebbe dichiarato la donna, secondo quanto riportato su La Stampa. ...

