Short track, al via il quarto raduno stagionale della Nazionale

Archiviata la partecipazione allo Rieti Sport Festival, riparte la Nazionale italiana di Short track al Palaghiaccio di Bormio. Continua il percorso degli azzurri verso le prime due tappe di Coppa del Mondo in programma a dicembre: ad accompagnarli gli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu insieme all'allenatore degli junior Nicola Rodigari. Di seguito gli atleti convocati per questo quarto raduno: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia ...

Ultime Notizie dalla rete : Short track Short track, a Bormio il quarto raduno della nazionale italiana ladigetto.it Nascar: Keselowski centra la vittoria a Richmond

Brad Keselowski ha centrato a Richmond l'accesso alla prossima fase del playoff Nascar con un successo sul veloce short-track della Virginia. Insieme a lui, anche Denny Hamlin che, a dispetto di un do ...

NASCAR Cup Series, Brad Keselowski padrone di Richmond

Brad Keselowski vince al Richmond Raceway la seconda competizione del ‘Round of 16’ e si qualifica per il prossimo turno dei Playoffs della NASCAR Cup Series 2020. Il #2 di casa Penske conquista la qu ...

Brad Keselowski ha centrato a Richmond l'accesso alla prossima fase del playoff Nascar con un successo sul veloce short-track della Virginia. Insieme a lui, anche Denny Hamlin che, a dispetto di un do ...