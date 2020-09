Sardegna, continuità territoriale aerea prorogata fino a 31 gennaio 2021 (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Arriva una proroga di tre mesi sino al 31 gennaio 2021 alla continuità territoriale per la Sardegna, che sarebbe scaduta il prossimo 24 ottobre. Un mese in più rispetto alla data del 31 dicembre 2020 inizialmente ipotizzata dal MIT. L’anticipazione è stata data all’ANSA dall’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, ma anche Alitalia ha confermato che sta predisponendo sino a tale scadenza la vendita dei biglietti a tariffe “agevolate” sui voli per Cagliari, Alghero ed Olbia da Roma Fiumicino e Milano Linate. Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Arriva una proroga di tre mesi sino al 31alla continuitàper la, che sarebbe scaduta il prossimo 24 ottobre. Un mese in più rispetto alla data del 31 dicembre 2020 inizialmente ipotizzata dal MIT. L’anticipazione è stata data all’ANSA dall’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, ma anche Alitalia ha confermato che sta predisponendo sino a tale scadenza la vendita dei biglietti a tariffe “agevolate” sui voli per Cagliari, Alghero ed Olbia da Roma Fiumicino e Milano Linate.

