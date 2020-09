Roma: trattativa avanzata per Kumbulla, passi avanti per Milik (Di lunedì 14 settembre 2020) Si infiamma il calciomercato in casa Roma. I giallorossi trattano Kumbulla con il Verona, passi avanti importanti per Milik Si accende all’improvviso il mercato in casa Roma. I giallorossi, che oltre all’acquisto di Pedro erano stati abbastanza passivi rispetto alle altre big della Serie A, adesso fanno sul serio. Come riporta Gianluca Di Marzio, la Roma è in trattativa avanzata con il Verona per l’arrivo di Marash Kumbulla. L’obiettivo primario dei giallorossi rimane Smalling, ma la trattativa con lo United ha subito un brusco rallentamento. Sul difensore del Verona c’è anche la forte concorrenza di Lazio e Siviglia, mentre l’Inter si ... Leggi su zon (Di lunedì 14 settembre 2020) Si infiamma il calciomercato in casa. I giallorossi trattanocon il Verona,importanti perSi accende all’improvviso il mercato in casa. I giallorossi, che oltre all’acquisto di Pedro erano stati abbastanzavi rispetto alle altre big della Serie A, adesso fanno sul serio. Come riporta Gianluca Di Marzio, laè incon il Verona per l’arrivo di Marash. L’obiettivo primario dei giallorossi rimane Smalling, ma lacon lo United ha subito un brusco rallentamento. Sul difensore del Verona c’è anche la forte concorrenza di Lazio e Siviglia, mentre l’Inter si ...

