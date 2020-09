Referendum taglio parlamentari, il cardinale Pietro Parolin invita ad andare a votare: “È un’importante espressione di democrazia” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Lo strumento del Referendum è una espressione di democrazia. Permette alla gente di esprimersi su questioni importanti. Il richiamo che si fa sempre è di andare a votare”. L’appello a non disertare le urne in vista del Referendum per il taglio dei parlamentari il 20 e 21 settembre è del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Salvo rivelare che lui stesso probabilmente non voterà: “Non credo, non so se tornerò a casa per votare, dovrei tornare in Veneto a casa mia”. Ai margini di un evento organizzato all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, il cardinale lancia l’appello al voto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Lo strumento delè unadi democrazia. Permette alla gente di esprimersi su questioni importanti. Il richiamo che si fa sempre è di”. L’appello a non disertare le urne in vista delper ildeiil 20 e 21 settembre è del segretario di Stato Vaticano, il. Salvo rivelare che lui stesso probabilmente non voterà: “Non credo, non so se tornerò a casa per, dovrei tornare in Veneto a casa mia”. Ai margini di un evento organizzato all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, illancia l’appello al voto ...

