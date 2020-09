Petra, la recensione in anteprima: una serie tv positivamente contraddittoria (Di lunedì 14 settembre 2020) Per portare in tv un personaggio all'apparenza (e tenetelo bene a mente) poco empatico come Petra Delicado, Sky ha puntato su un volto a cui, invece, siamo abituati associare risate e buona compagnia, Paola Cortellesi. Una contraddizione che ben si inserisce nel quadro che fa di Petra, la serie tv Sky Original in onda da oggi, 14 settembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv, una serie tv positivamente contradditoria.Lo abbiamo scritto subito: Petra Delicato -sia nei libri di Alicia Gimenez Bartlett (editi in Italia da Sellerio) da cui è tratta la serie, sia nella sua trasposizione televisiva- è un personaggio che solo all'apparenza sembra fredda e distaccata. Nel primo episodio, quasi ci caschiamo: Petra non sorride, indaga ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) Per portare in tv un personaggio all'apparenza (e tenetelo bene a mente) poco empatico comeDelicado, Sky ha puntato su un volto a cui, invece, siamo abituati associare risate e buona compagnia, Paola Cortellesi. Una contraddizione che ben si inserisce nel quadro che fa di, latv Sky Original in onda da oggi, 14 settembre 2020 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv, unatvcontradditoria.Lo abbiamo scritto subito:Delicato -sia nei libri di Alicia Gimenez Bartlett (editi in Italia da Sellerio) da cui è tratta la, sia nella sua trasposizione televisiva- è un personaggio che solo all'apparenza sembra fredda e distaccata. Nel primo episodio, quasi ci caschiamo:non sorride, indaga ...

