Pacemaker al contrario | muore a due anni Il nonno | Giacomo ucciso da troppi errori Mi batterò per lui

repubblica : 'Il pacemaker era al contrario', muore bambino di due anni. Indagati 8 medici del Bambino Gesù

Giacomo era stato operato nel 2016 a Taormina, subito dopo la nascita, per un'insufficienza cardiocircolatoria al centro cardiologico pediatrico Mediterraneo dell'Ospedale Bambino Gesù del San Vincenz ...E’ fissata per martedi’, davanti al gip di Roma, l’udienza preliminare del procedimento che vede imputati 8 medici dell’ospedale Bambino Gesu’ della capitale, accusati di omicidio colposo per la morte ...