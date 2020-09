Omofobia, coppia derisa: il resort non si scusa. "Si sono inventati tutto" ma Denis e Marco: "Abbiamo le prove" (Di lunedì 14 settembre 2020) La struttura di Fasano, dove uno chef avrebbe disegnato un pene nel piatto della coppia, nega ogni accusa di Omofobia. Ma gli ospiti si rivolgono a un legale: "Non finisce qui" Leggi su repubblica (Di lunedì 14 settembre 2020) La struttura di Fasano, dove uno chef avrebbe disegnato un pene nel piatto della, nega ogni accusa di. Ma gli ospiti si rivolgono a un legale: "Non finisce qui"

repubblica : Omofobia, coppia in viaggio di nozze denuncia resort: 'Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto' - MediasetTgcom24 : Puglia, coppia denuncia episodio di omofobia in un resort: 'Lo chef ci ha disegnato un pene nel piatto' #Omofobia… - rep_bari : Omofobia, coppia in viaggio di nozze denuncia resort: 'Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto' [ANNA PURICELLA]… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Puglia, coppia denuncia episodio di omofobia in un resort: 'Lo chef ci ha disegnato un pene nel piatto' #Omofobia htt… - vanoclorico : RT @maddalenaaaf: L’omofobia, l’omotransfobia sono un problema enorme in questo paese. Ancora ci scandalizziamo se una coppia gay voglia sp… -