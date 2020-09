Metodo Velardi Dalla Lega il sistema per riaprire in sicurezza concerti e stadi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Altro che l'applicazione "Immuni". Altro che il limite a mille partecipanti per gli eventi all'aperto. Finalmente è stato creato un, semplice ma efficace, che può aprire la strada al ritorno del pubblico nei palazzetti - per i- o negli. A idearlo è stato Andrea "Macario", consigliere comunale dellaa Verona e organizzatore del più grande comizio all'aperto durante questa campagna elettorale. Al castello di Villafranca di Verona,è riuscito a ospitare 2.500 persone, tutte sedute, distanziate e protette. Così il pubblico ha potuto seguire serenamente i discorsi dal palco di Luca Zaia, candidato alla presidenza in Veneto, e di Matteo Salvini. Un evento che ha convinto i responsabili del Carroccio a ...

Ultime Notizie dalla rete : Metodo Velardi

Vesuvio Live

In casa Lega si va verso un appuntamento di grande rilievo, soprattutto per la provincia veronese e naturalmente in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Lunedì 7 settembre con inizio all ...