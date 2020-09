Meloni: «La scuola nel caos più totale. Come fa la Azzolina a sentirsi in pace con la coscienza?» (Di lunedì 14 settembre 2020) «Da stamattina stiamo ricevendo decine e decine di segnalazioni da famiglie, docenti e studenti su quello che non funziona nella scuola: istituti che non hanno riaperto, banchi e mascherine che mancano, insegnanti e bidelli insufficienti, confusione sui protocolli da seguire in caso di contagio». Lo dice all’Adnkronos Giorgia Meloni, che lancia un nuovo affondo nei confronti del governo Conte e del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina: «È il caos, che solo il governo e il ministro Azzolina fanno finta di non vedere». «Non so Come faccia a sentirsi in pace con la coscienza», avverte la leader di FdI. Meloni e il caso del bimbo Down In un post su Fb la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) «Da stamattina stiamo ricevendo decine e decine di segnalazioni da famiglie, docenti e studenti su quello che non funziona nella: istituti che non hanno riaperto, banchi e mascherine che mancano, insegnanti e bidelli insufficienti, confusione sui protocolli da seguire in caso di contagio». Lo dice all’Adnkronos Giorgia, che lancia un nuovo affondo nei confronti del governo Conte e del ministro dell’Istruzione, Lucia: «È il, che solo il governo e il ministrofanno finta di non vedere». «Non sofaccia aincon la», avverte la leader di FdI.e il caso del bimbo Down In un post su Fb la ...

